Ситуация в Волчанске Харьковской области остается сложной, однако контролируемой украинскими защитниками. Вооруженные Силы Украины уверенно держат восточную и южную части города, заставляя врага искать новые пути для наступления. Поняв бесперспективность прямых штурмов, русское командование сменило тактику.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» сообщил офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным «Историк».

По словам военного, оккупанты прекратили массовые лобовые атаки на позиции украинских защитников в самом городе. Они сосредоточили усилия на фланговых маневрах с западной стороны.

«Россияне пытаются выбить нас с позиций отделения. Однако, по состоянию на сегодняшний день, им это не удается», — отметил офицер.

Враг пытается продвигаться вдоль реки Волча, концентрируя силы в районах населенных пунктов: Синельниково, Вильча и Грабское.

Цель этих действий очевидна — обойти город и создать угрозу окружения украинского гарнизона. Однако подразделения ВСУ успешно сдерживают давление противника, не давая ему закрепиться на новых рубежах.

Не имея значительных успехов в наземных операциях, российская армия прибегает к своей традиционной варварской стратегии полному уничтожению населенного пункта. Офицер 58-й бригады подчеркнул, что оккупанты активно используют тактику «выжженной земли».

По жилой застройке и гражданской инфраструктуре Волчанская непрерывно наносятся удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и тяжелой артиллерией.

Таким образом, враг пытается уничтожить любые укрытия и оборонительные позиции, превращая город в руины, непригодные для обороны.

Напомним, по словам народного депутата Романа Костенко, сейчас Россия ежемесячно мобилизует около 40 тысяч военных, в то время как Силы обороны Украины уничтожают в среднем 25-30 тысяч оккупантов. Такой баланс позволяет врагу перекрывать потери и продолжать наступательные действия.

По мнению Костенко, перелом на фронте возможен при росте российских потерь до примерно 50 тысяч в месяц — именно при таких показателях РФ ощутит острый дефицит живой силы и потеряет возможность проводить масштабные наступательные операции.