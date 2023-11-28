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Россияне изменили тактику наступления: генерал Тарнавский рассказал подробности

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россияне изменили тактику наступления: генерал Тарнавский рассказал подробности

Враг начал активное применение управляемых авиационных бомб. Фото: / Фото: Defence express

По словам Александра Тарнавского, в разных направлениях все больше случаев, когда рядовые российские солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях.

Российские военные стали меньше использовать беспилотники на Таврическом направлении. В то же время, оккупационные войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины с использованием управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой армии "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Двое суток подряд фиксируется уменьшение количества применения дронов-камикадзе. Впрочем, враг продолжает сбрасывать КАБы. Продолжаются наземные пехотные атаки. Противник и дальше сотнями теряет живую силу", — сообщил Тарнавский.

По словам бригадного генерала ВСУ, в разных направлениях все больше случаев, когда рядовые российские солдаты отказываются участвовать в активных наступательных действиях.

Тарнавский добавил, что оккупанты продолжают комплектовать свои подразделения заключенными.

"Этот, так называемый "спецконтингент", российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в мясные штурмы", — отметил командующий.

Генерал добавил, что на Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили 23 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичей, в районах Авдеевки, Оппытного, Северного и южнее Тоненького. Также идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Общие потери оккупантов в операционной зоне "Таврия" составляют 374 человека. Украинские военные также уничтожили танк и состав боеприпасов российских войск.

Напомним, ночью 28 ноября Россия снова пыталась атаковать Украину ракетами и дронами. В частности, взрывы прогремели в Кривом Роге и на Хмельнитчине.

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Дата публикации
Просмотры
1185
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