Россияне изменили тактику ракетных ударов: используют русла рек — спикер Воздушных сил

В воздушных силах ВСУ отметили на этой неделе изменение в тактике нанесения ракетных ударов со стороны государства-агрессора. Россияне запускают небольшое количество ракет вдоль русла рек.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, запуски ракет над руслами рек на низкой высоте российские войска производят для того, чтобы усложнить их поражение средствами противовоздушной обороны.

“[Враг] использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была “прижата” к земле. Таким образом, где-то удается обойти те средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить”, — сказал Игнат.

Кроме того, противник начал использовать меньшее количество ракет и наносит удары ночью.

"Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были "Шахеды" в ночное время. А утром при массированных ударах были уже ракетные удары”, — отметил представитель командования Воздушных сил, напомнив вчерашнюю ракетную атаку, когда из морского катера россияне выпустили всего четыре ракеты.

Напомним, во время утренней ракетной атаки в субботу, 18 февраля, две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Отмечается, что пролетели опасно близко к ядерному объекту.

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