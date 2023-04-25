Россияне изменили тактику ведения войны против Украины: что используют оккупанты

Россияне на второй год полномасштабной войны несколько изменили тактику ведения боевых действий.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, изменение тактики войны обуславливается, в том числе, развитием технологий, а также появлением новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники.

“В условиях международных санкций Россия значительно ограничена в производстве нового вооружения, требует дополнительного времени и ресурсов для налаживания импортозамещения дефицитной элементной базы. Однако противник адаптируется под условия существующих реалий и пытается использовать запасы советских времен”, — подчеркнул Сергей Наев.

Он также добавил, что сейчас на поле боя увеличилось количество применений управляемых авиационных бомб, модернизированных советскими ФАБами.

"Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, ведь применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО. Кроме этого, действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние. пуска ракет "воздух – воздух". Конечно, поставки от стран-партнеров современных самолетов изменят ситуацию", – добавил Сергей Наев.

Напомним, что россияне начали использовать новые танки на войне против Украины.

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