Россияне изменили тактику войны в небе: The New York Times о потерях авиации оккупантов

За 15 дней февраля ВСУ сбили 15 вражеских военных самолетов. Увеличение российских потерь авиации – доказанный факт.

О новом подходе россиян к использованию своей военной авиации пишет The New York Times.

"Теперь россияне больше полагаются на управляемые авиабомбы. Благодаря активному использованию КАБов оккупантам было легче взять Авдеевку ― поскольку, по словам одного из украинских бойцов, полутонными бомбами можно разрушить любую позицию, насколько бы защищенной она не была. Осознав это, россияне решили применять ее по всей линии фронта", — пишет издание.

Украина не сообщает, чем именно сбивает истребители. Однако по ряду показаний не обходится без американской системы ПВО Patriot. Сначала сразу три самолета были сбиты недалеко от Крынок, тогда падения российских истребителей начались на востоке. То, что цифры могут быть завышены, в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) называют типичным обстоятельством воздушной войны: если самолет дымит в воздухе, это еще не означает его уничтожения. По подсчетам того же RUSI, только за февраль оккупанты потеряли около 160 служащих Военно-воздушных сил ― и это серьезный удар по российской армии.

"Впрочем, эти потери россиян не останавливают", — утверждает в комментарии американскому изданию украинский полковник в отставке Сергей Грабский.

"Пока у россиян будут силы и средства, они будут выполнять приказ, несмотря на потери", ― уверен Грабский.

Напомним:

Воздушные силы уничтожили 13 российских самолетов в феврале и продолжили это делать в марте. Впрочем, по оценкам Института изучения войны, у России немалые запасы истребителей Су-34, поэтому оккупанты готовы понести потери авиации для достижения целей во время наступательных операций. Однако враг пока решил снизить активность в небе.

Сколько истребителей в России

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал "Эспрессо", что у россиян Су-34 в количестве более 100 единиц.

"Сегодня россияне имеют 120 Су-34, которые мы наиболее активно сбивали в последнее время. В частности, из 10 сбитых самолетов, 7 именно Су-34. Когда РФ начала вторжение, то у них было 140 таких самолетов. Впрочем, за два года войны им удалось построить еще 16 Су-34. Некоторые потери им не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Силы ВСУ сбили 10 Су-35, а россияне смогли восстановить 15 таких самолетов", – объяснил он.

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