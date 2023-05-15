Россияне изменили тактику воздушных атак на Украину: аналитики объяснили замысел оккупантов

Российские военные изменили тактику своих ударов с воздуха для снижения способности Украины совершать контрнаступление.

Удары РФ по Украине участившимися дронами и ракетами могут быть частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытки снизить способность ВСУ вести контрследующие операции в ближайшем будущем.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли, по меньшей мере, 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам.

Оккупанты применили гораздо меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года до зимы 2023 года.

По предварительным оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить оставшиеся ограниченные запасы".

По мнению экспертов Института изучения войны, войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины были более эффективными в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании».

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена в Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", — говорится в публикации.

Нынешняя воздушная кампания РФ – более регулярная по сравнению с прошлой, направленной против критически важной инфраструктуры в Украине. В ISW ранее оценивали, что оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя как "успешно сдерживающие потенциальные будущие украинские контрследующие операции".

Ранее эксперты сообщали, что Россия все чаще атакует Украину БПЛА. В то же время ракетных ударов в последнее время стало меньше. Поэтому враг изменил тактику, потому что на отдельных позициях имеет очень мало ракет. В то же время Россия смогла накопить много дронов, в том числе иранских "Шахидов". Эти БПЛА могут выполнять многие задачи.

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