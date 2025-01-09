Россияне КАБами ударили по жилой застройке Херсона: последствия атаки (видео)

Как выглядит город после очередного российского террора – в видео.
Солдаты армии РФ 9 января атаковали жилую застройку Херсона. Известно о шести пострадавших – две женщины и четверо мужчин.
Кадры обнародовал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он детализировал: у раненых – взрывные травмы и обломочные ранения.
"Одному пострадавшему бригада скорой оказала помощь на месте, остальные — находятся в больницах. Медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь", — подытожил Прокудин.
Напомним, сегодня, 9 января, россияне выпустили КАБы по Херсону, горожане слышали мощные взрывы.
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