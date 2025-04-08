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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне казнили раненого украинского бойца в Донецкой области

Раненого военнослужащего Сил Обороны с зеленым скотчем на каске убили два россиянина.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Россияне казнили раненого украинского бойца в Донецкой области

Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны / © Unsplash

Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны в районе Екатериновки в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Противник опубликовал кадры штурмовых действий возле Екатериновки.

Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны

Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны

«На одном из моментов видео два пи**ра расстреливают военнослужащего Сил Обороны с зеленым скотчем на каске», — комментируют аналитики DeepState.

Украинский военный, судя по кадрам, ранен, и подавал признаки жизни, но два россиянина убили его.

Напомним, уже говорилось об установлении личности одного из российских военных, совершивших военное преступление — расстреляли шесть украинских военнопленных в Донецкой области. Это солдат подразделения "Шторм" Олег Яковлев.

Ранее двух военных РФ осудили за жестокую пытку и расстрел трех братьев на Черниговщине в марте 2022 года.

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