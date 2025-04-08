Россияне казнили раненого украинского бойца в Донецкой области

Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны / © Unsplash

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Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны в районе Екатериновки в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Противник опубликовал кадры штурмовых действий возле Екатериновки.

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Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны

«На одном из моментов видео два пи**ра расстреливают военнослужащего Сил Обороны с зеленым скотчем на каске», — комментируют аналитики DeepState.

Украинский военный, судя по кадрам, ранен, и подавал признаки жизни, но два россиянина убили его.

Напомним, уже говорилось об установлении личности одного из российских военных, совершивших военное преступление — расстреляли шесть украинских военнопленных в Донецкой области. Это солдат подразделения "Шторм" Олег Яковлев.

Ранее двух военных РФ осудили за жестокую пытку и расстрел трех братьев на Черниговщине в марте 2022 года.

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