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Россияне казнили раненого украинского бойца в Донецкой области
Раненого военнослужащего Сил Обороны с зеленым скотчем на каске убили два россиянина.
Российские солдаты из 144 мотострелковой дивизии расстреляли раненого бойца Сил Обороны в районе Екатериновки в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Противник опубликовал кадры штурмовых действий возле Екатериновки.
«На одном из моментов видео два пи**ра расстреливают военнослужащего Сил Обороны с зеленым скотчем на каске», — комментируют аналитики DeepState.
Украинский военный, судя по кадрам, ранен, и подавал признаки жизни, но два россиянина убили его.
Напомним, уже говорилось об установлении личности одного из российских военных, совершивших военное преступление — расстреляли шесть украинских военнопленных в Донецкой области. Это солдат подразделения "Шторм" Олег Яковлев.
Ранее двух военных РФ осудили за жестокую пытку и расстрел трех братьев на Черниговщине в марте 2022 года.
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