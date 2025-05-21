Россияне казнили украинских бойцов: "Командира в плен и убейте всех остальных" (чувствительное видео)

Российские солдаты казнят украинских пленных

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Издание CNN опубликовало перехваченные украинской разведкой радиопереговоры и записи с дрона, которые фиксируют приказы российским солдатам убивать украинских военных, сдающихся в плен.

Как сообщает CNN, вероятно, это произошло в Запорожской области в ноябре прошлого года.

На видео видно шестерых солдат, лежащих лицом вниз на земле.

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По меньшей мере двух россияне убивают в упор, а еще одного, вероятно, командира подразделения, отводят в сторону.

На перехваченных радиопередачах зафиксирован разговор российского командира, имя и звание которого не установлено, с военными, к которым он обращается под позывными «Арта» и «Белый».

«Спросите, кто командир. Кто командир? Спросите. Возьмите командира в плен и убейте всех остальных», — слышны его слова.

Через четыре минуты он повторил приказ дважды.

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На зернистом видео видно одного украинского солдата, который, очевидно, жестикулирует россиянам. Через мгновение солдат в маске стреляет ему в голову. Затем голос российского командира, записанный на видео, спрашивает, завершено ли убийство.

Видеозапись соответствует спутниковым снимкам села Новодаровка, которые просмотрели CNN и Центр информационной устойчивости, некоммерческая организация, которая документирует потенциальные нарушения прав человека.

Снимки, сделанные Maxar Technologies в октябре 2024 года, показывают поля с похожей растительностью, линиями деревьев и кратерами, как те, что видны на видео с дрона.

Эти смерти расследуются украинской прокуратурой.

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Украинский чиновник, знакомый с расследованием, сообщил изданию, что те же радиоперехваты, полученные CNN, изучаются в рамках расследования убийств украинских военнопленных.

Представитель западной разведки сообщил CNN, что он просмотрел аудиофайлы перехватов и признал их аутентичными, достоверными и соответствующими ранее задокументированным жестоким казням.

«Очевидно, что солдат получил приказ казнить сдавшихся украинских солдат», прокомментировал он.

Министерство обороны России не ответило на запрос CNN о комментариях по этим обвинениям. Впрочем, ранее в Кремле отрицали, что российские войска совершили военные преступления, и настаивали на том, что РФ относится к военнопленным в соответствии с международным правом.

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Напомним, ранее Associated Press получили доказательства казни украинских военных в Пятихатках. На видео видно, как вооруженные российские солдаты стреляют в спины четырех безоружных украинских бойцов