Россияне казнили украинских военных на Курщине: все детали нового преступления оккупантов

Российские военные в Курской области РФ расстреляли девять сдавшихся в плен украинцев, сообщил украинский аналитический проект Deepstate. По данным аналитиков, это произошло 10 октября у поселка Зеленый Путь.

По сообщению, украинские военные сдались в плен после того, как у них закончили боеприпасы.

"Из наших источников стало известно, что 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что ситуация на этом участке фронта непростая, а восстановить утраченные позиции крайне тяжело.

В то же время, украинский военный и администратор Телеграмм-канала "Говорят Снайпер" Станислав Бунятов заявил, что погибшие на практике были в тылу, но враг прорвался вперед и они оказались в окружении.

"Россияне зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из них добровольно не сдался, пацаны бились до последнего. Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы", — написал он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь подчеркнул, что этот очередной факт российской агрессии является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", — написал он.

Согласно международному гуманитарному праву, расстрел сдаваемых в плен солдат является военным преступлением.

Российская сторона сообщения о расстреле пленных не комментировала.

В целом украинские правоохранительные органы располагают информацией об убийстве, по меньшей мере, 93 украинских военнопленных российскими солдатами, сообщил 4 октября Юрий Белоусов, глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в 2024 году, но тенденция стала появляться в ноябре 2023 года, когда "произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону".

Напомним, среднемесячные расходы на содержание заключенных в Украине составляют 14 165 грн на человека, то есть вдвое больше минимальной зарплаты. Большинство денег направляется на содержание персонала уголовно-исполнительной службы.

За семь лет расходы на содержание заключенных в Украине выросли в 3,3 раза — от 4258 грн в месяц 2016 до 14 165 грн 2023 года.

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