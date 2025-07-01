Россияне казнили украинского военнопленного, привязав к мотоциклу: чувствительные кадры

Российские военные / © Укрінформ

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В Сети 1 июля опубликовали видео вероятной казни украинского военнослужащего.

Кадры из беспилотника распространил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов «Осман» в своем Telegram-канале «Говорят Снайпер+».

Тело украинского защитника привязали к мотоциклу. Протащили по дороге. Весь процесс запечатлен на камеру.

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Пока официальных комментариев от ВСУ и правоохранителей нет.

Осторожно! Чувствительные кадры

Ужасные кадры казни бойца СОУ / © скриншот с видео

Также неизвестно, был ли украинский воин живым или мертвым на момент совершения зверства российскими оккупантами.

Военный журналист и действующий военнослужащий Юрий Бутусов прокомментировал это ужасное видео в Telegram.

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«Телеграмм-канал „Говорят Снайпер“ обнародовал кадры смертной казни украинского защитника. оккупанты привязали бойца СОУ к мотоциклу и протащили по дороге. Интересно, почему до сих пор набрали в рот воды и никоим образом не реагируют на подобные факты такие эффективные организации как ООН, Красный Крест, Amnesty International?» — написал он.

Ранее мы писали о том, как 36-летний российский оккупант Сергей Тужилов лично произвел выстрел в затылок связанного украинского воина на Волчанском агрегатном заводе.