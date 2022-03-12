Россияне-командиры, бунт среди военных и массовый выезд за границу офицеров МВД: что происходит в белорусской армии

Россияне-командиры, бунт среди военных и массовый выезд за границу офицеров МВД: что происходит в белорусской армии

Белорусские военные не хотят воевать против Украины.

Военнослужащие Беларуси категорически отказываются воевать против Украины. Поэтому на руководящие должности назначаются российские офицеры, призывная кампания военнослужащих запаса вызвала панику среди населения, а в самой армии возникают бунты.

О происходящем в армии РБ – в материале Центра стратегических коминукации.

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Бунт среди военнослужащих

В отдельных частях, дислоцированных в районе г. Брест, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями.

Россияне-командиры в белорусской армии

Чтобы стабилизировать ситуацию, из России стали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси.

Паника мирного населения

24 февраля 2022 года Лукашенко издал указ о призыве военнослужащих запаса. Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде, которая пытается дезавуировать истинную цель этого указа – рассказывает о его плановости и появление этого решения не связано с нападением России на Украину и возможным вовлечением в войну Беларуси.

Белорусы, подпадающие под действие указанного указа, планируют выехать из Беларуси, пока не прекратится война России против Украины.

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