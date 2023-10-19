Россияне контратаковали на Бахмутском направлении: в ВСУ сообщили о ситуации там

Враг несет существенные потери на Бахмутском направлении, однако еще имеет вооружение, в частности довольно неплохую артиллерийскую составляющую.

На Бахмутском направлении 19 октября продолжаются тяжелые бои и российские войска попытались контратаковать в направлении Андреевки и Клещиевки.

Об этом пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников сообщил в эфире телемарафона.

Несмотря на попытки атаковать на Бахмутском направлении, российские захватчики нигде не смогли продвинуться.

Также читайте Бои за Бахмут: воины ВСУ рассказали об успехах на этом участке фронта

"Продолжаются бои, артиллерийские обстрелы: враг применяет как артиллерию, так и РСЗО. Пытается контратаковать. Были контратаки в направлении Андреевки этой ночью, продолжались контратаки в направлении Клищиевки. Однако успехов он (враг – ред.) не имел, продвинуться он негде не смог, отступил", – рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

Потери врага на Бахмутском направлении

Калашников также сообщил, что на Бахмутском направлении воюют около 50 тыс. оккупантов. Они несут очень значительные потери в вооружении. В частности, враг потерял немало танков Т-90 в попытках контратаковать Клищиевку.

"Но все равно на сегодняшний день враг имеет еще вооружение, достаточно неплохую артиллерийскую составляющую. Это около 100 стволов ствольной артиллерии плюс добавляем такое же количество РСЗО. Меньше у него стало танковых подразделений", — рассказал старший лейтенант.

В частности, значительные потери понес российский 68-й танковый полк на южном фланге от Бахмута. Однако его танки сейчас применяются как артиллерийская составляющая. У россиян также фиксируются значительные потери боевых бронированных машин, поддерживающих наступления пехоты.

Калашников отметил, что украинские войска отвечают на вражеские артобстрелы, делая это более точечно – поражая цели оккупантов и не давая их пехоте атаковать.

Напомним, Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 октября сообщил, что украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, нанося врагу потери. А российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Бахмутском направлении оккупанты теряют позиции. Начинается истерика

Читайте также: