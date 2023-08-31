Россияне контратакуют в трех районах на Таврическом направлении: какие действия ВСУ

Силы обороны Украины "успокоили" оккупантов вблизи Авдеевки.
Российские войска безуспешно пытаются контратаковать на Таврическом направлении, однако боевые действия в этом направлении несколько стихли.
Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 31 августа.
Оккупанты на Таврическом направлении проводят локальные контратаки.
"Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать. Трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит. В районе Вербового, в районе Старомайорского, продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки", – рассказал Штупун.
В то же время он проинформировал, что украинские военные "успокоили" российских захватчиков вблизи Авдеевки Донецкой области.
У Сил обороны Украины есть небольшие успехи на Мелитопольском направлении, в частности, вблизи Новопрокоповки. На Бердянском направлении защитники пока не наступают, но враг находится в активной обороне.
Напомним, накануне ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 58 российских оккупантов, 23 единицы военной техники и два склада боеприпасов врага.
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