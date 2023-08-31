Россияне контратакуют в трех районах на Таврическом направлении: какие действия ВСУ

Российские войска безуспешно пытаются контратаковать на Таврическом направлении, однако боевые действия в этом направлении несколько стихли.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 31 августа.

Оккупанты на Таврическом направлении проводят локальные контратаки.

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"Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать. Трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит. В районе Вербового, в районе Старомайорского, продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки", – рассказал Штупун.

В то же время он проинформировал, что украинские военные "успокоили" российских захватчиков вблизи Авдеевки Донецкой области.

У Сил обороны Украины есть небольшие успехи на Мелитопольском направлении, в частности, вблизи Новопрокоповки. На Бердянском направлении защитники пока не наступают, но враг находится в активной обороне.

Напомним, накануне ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 58 российских оккупантов, 23 единицы военной техники и два склада боеприпасов врага.

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