Россияне косвенно заявили о "независимости" Запорожской области: в ISW объясняют, что это может означать

Захватчики стали считать украинцев, въезжающих на временно захваченные территории, "беженцами". Так называемый "губернатор" области Евгений Балицкий подписал приказ. По нему украинцев, прибывающих в оккупированную Запорожскую область, признаются "лицами, которые ищут временное убежище, на основании российского законодательства".

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что "приказ" требует регистрации граждан Украины и России по месту жительства или места прибытия в оккупированных РФ частях Запорожской области, а также выдаче временных удостоверений личности всем "лицам без гражданства".

"Этот указ имеет разные последствия как для международного права, так и для внутрироссийского права. Международное право свидетельствует, что беженец — это лицо из-за пределов страны (или лицо без гражданства), которое ищет "временное убежище" в другой стране, чтобы избежать преследование", — говорится в сообщении Инситута.

Американские аналитики подчеркивают, что так агрессорка-Россия пытается идентифицировать "беженцев" украинцев, якобы спасающихся от преследований. По мнению специалистов, "приказ" Балицкого коснется тех людей, которые направляются в оккупированную Херсонскую область через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области.

" Приказ" также де-факто идентифицирует Украину как отдельную страну от Запорожской области, как это определено оккупационными властями. Причисляя всех украинцев к беженцам, российские оккупационные власти создают новую правовую категорию, которая может иметь свои ограничения. Российские оккупационные власти могут использовать статус беженца для ограничения украинцев, которые временно возвращаются на оккупированные территории после эвакуации из них", — объясняют в ISW.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Украина может победить в войне против России в октябре этого года или летом 2023. Это все зависит только от того, получат ли ВСУ нужное им оружие.

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