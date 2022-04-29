Россияне, которые захватывали АЭС, и помощница главарей "ДНР": СБУ задержала оккупантов и коллаборантов

СБУ задержала российских оккупантов, участвовавших в захвате Южноукраинской АЭС и помощницу вождей фейковой "ДНР"
Также спецслужба сообщила о подозрении двум самопровозглашенным "руководителям" Херсонской городской и областной администраций.
Об этом сообщает СБУ.
Так, в Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей фейковой "ДНР". Террористка отвечала за медийную раскрутку главарей террористов и готовила постановочные сюжеты для росСМИ.
Также в Николаевской области задержали троих российских военных, которые прятались в заброшенных зданиях возле Вознесенска. Они входили в группировку, которую пыталось захватить Южноукраинскую АЭС.
А в Луганской области разоблачен председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске, который сотрудничал с оккупантами.
Также установлены лица еще ряда оккупантов из 15-й бригады центрального военного округа РФ, которые совершали зверства в Богдановке.
Напомним, Россия не прекращает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
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