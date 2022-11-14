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Россияне коварно атаковали ракетой село в Запорожской области: детали обстрела (фото)

Россияне коварно атаковали ракетой село в Запорожской области: детали обстрела (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Россияне коварно атаковали ракетой село в Запорожской области: детали обстрела (фото)

Войска РФ попали ракетой в одно из сел Запорожского района / Фото: Telegram / Александр Старух

Старух подчеркнул, что победа в войне будет за Украиной.

Российские оккупационные войска попали ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

Об этом утром 14 ноября сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

По данным местных властей, никто из людей, к счастью, не пострадал. Отсутствуют также разрушения.

Старух призвал людей держаться и подчеркнул, что победа в войне, цинично начавшейся Российской Федерацией, будет за Украиной.

"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские изверги попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей. К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы", — пишет глава Запорожской ОВА.

Войска РФ попали ракетой в одно из сел Запорожского района / © Telegram / Александр Старух
Войска РФ попали ракетой в одно из сел Запорожского района / Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, минувшей ночью, 13 ноября, армия Российской Федерации также обстреляла Запорожскую область. Атакой россияне повредили жилые дома мирных людей, легковые автомобили гражданских и линию электропередач.

А 12 ноября оккупанты выпустили по Запорожью снаряд из ракетного комплекса "Искандер-К". Ракета была набита 54 кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в одном из районов города вблизи 6 жилых домов.

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Дата публикации
Просмотры
2648
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