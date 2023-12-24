Россияне кроют огнем Херсон: Гуменюк сообщила детали мощной атаки ночью

Российские оккупанты обстреляли Херсон. Атака началась с 23 декабря. Ночь для херсонцев тоже была неспокойной.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"К сожалению, ночь прошла очень неспокойно. Враг наращивает артиллерийское влияние, в частности на Херсон. Более полутора десятков раз он был обстрелян в течение минувших боевых суток, фактически поровну обстреливался и днем, и ночью — 7 обстрелов днем и 8 ночью. Это говорит о том, что враг пытается давить на местных, на население, которое остается несгибаемым и верит Силам обороны. Мощный ракетный удар был нанесен ракетой неустановленного типа также по областному центру Херсонщины. Повреждена больница, враг продолжает давление на жилые кварталы, на социальную инфраструктуру. Также был поврежден объект критической инфраструктуры, было возгорание газа. Все эти последствия оперативно ликвидировали пожарные, спасатели работали всю ночь. К сожалению, два человека погибли, восемь получили ранения. Данные еще уточняются", — сказала она.

Что известно об обстреле Херсона 23 декабря

Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Херсона, ранены семь человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Произошел прорыв на газовых сетях, возник пожар. Также под огнем оказалось одно из медицинских учреждений", — описывал он сначала последствия атаки.

Далее Прокудин написал, что в общей сложности пострадали пять человек,

Чуть позже глава ОВА уточнил, что в результате российских обстрелов Херсона пострадали семь человек, включая 15-летнего подростка. Трем херсонцам в возрасте 78, 68 и 63 лет врачи оказали помощь на месте. Госпитализированы двое мужчин 21 и 39 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

По данным главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, массированный удар по городу ВС РФ нанесли примерно в 18.00, мощные взрывы прогремели в нескольких районах.

"После этого возникло несколько пожаров, враг традиционно бил по жилым кварталам", — отметил он.

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