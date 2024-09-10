Россияне лезут без остановки, но ВСУ держатся: Генштаб о реальной ситуации на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о сложной и напряженной ситуации на фронте.

Несмотря на большие потери, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. Наиболее горячими остаются Кураховское и Покровское направления.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Всего с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. 10 сентября от вражеских артеллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Рички, Павловка и Николаевка, всего сбросив 20 авиационных бомб.

Агрессор не забывает наносить удары и по своей территории, так, по имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска. Идет бой.

В Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боеприкосновений завершилось, еще пять — продолжается.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменное, Григоровка и Спорное защитники украинской земли отразили девять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. Сейчас идет одно боезтолкновение. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецкого и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боеприкосновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкой подвергаются районы Торецкая и Иванополье.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже предпринял 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Утраты врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за 10 сентября зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них продолжаются.

В Времивском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

В Приднепровском направлении противник пять раз безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Напомним, украинский журналист Денис Казанский показал, как выглядит сегодня Авдеевка. Жителей здесь больше нет, зато везде гордо нарисованы русские флажки. И в этом – вся суть "помощи Донбасса" от России.

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