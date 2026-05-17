Россияне лезут через газопровод на юге: в ВСУ рассказали подробности

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российские военные на юге используют магистральный газопровод для перебрасывания штурмовых групп в тыл украинских сил. Часть оккупантов после выхода из трубы сдается в плен.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает «Укринформ».

По его словам, украинские военные давно знали о намерениях россиян использовать газопровод для логистики и инфильтрации диверсионных групп. Российские штурмовики проходили тренировки на специально обустроенных полигонах на временно оккупированных территориях.

«Это целая система и контролируемая инфраструктура с элементами логистики, укрытий и даже внутренней связи», — сказал спикер.

По его словам, внутри газопровода россияне обустроили посты, телефонную связь, козни и обходные тоннели в поврежденных местах. Вход в трубу расположен на территории, контролируемой РФ, а выходы — вблизи позиций Сил обороны Украины.

Волошин отметил, что задача таких враждебных групп — проникновение вглубь украинской обороны, проведение диверсий и захват отдельных объектов.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили значительное количество личного состава противника, пытавшегося проникнуть в тыл ВСУ через газовые коммуникации.

