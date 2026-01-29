Россияне лезут через границу: в ГПСУ раскрыли, где наиболее горячо

ВСУ держит оборону / © Associated Press

Реклама

В Харьковской области украинские подразделения зачищают населенные пункты и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Горячее всего сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Опять же попытки продвижения — это малые пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отбивают атаки, но и зачищают эту местность. Так было, например, за вчерашний день», — рассказал Демченко.

Реклама

Он добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины. Также спикер отметил, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.

Напомним, в последние недели враг активизировался на границе с Харьковщиной.

21 января в ГПСУ сообщали, что в течение последних дней российские войска, кроме Покровского и Лиманского направлений, ведут наиболее активные боевые действия в районе населенных пунктов Дегтярное, Нестерное и Круглое в Харьковской области.

19 января глава управления коммуникации Группировка объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили активность вдоль линии границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь найти слабые места в обороне и увеличивая удары авиацией.