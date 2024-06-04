Россияне лезут колоннами, бросая большое количество бронетехники: что происходит в Часовом Яру

В последнее время российские захватчики усилили атаки на Часов Яр Донецкой области. Они лезут колоннами, применяя большое количество бронетехники, но эти попытки врага безуспешны.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, по состоянию на 4 июня противник продолжает наступательные действия к востоку от города.

"Украинские защитники делают все возможное, чтобы оттеснить российских окупантов. В последнее время оккупанты лезут колоннами на город, применяя большое количество бронетехники, но эти попытки безуспешны, ведь еще на подходе Силы обороны встречают их огнем, а остатки, которые смогли добраться до окраин, просто добивают". .Оккупанты применяют не только пехотные подразделения, а все чаще применяют механизированную составляющую: танки и боевые бронированные машины", — сказал Волошин.

Он добавил, что противник пытается штурмовать Часов Яр в районе квартала Новый и микрорайона Канал. Также были атаки ВС РФ в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

Напомним, британская разведка назвала направление, где армия РФ сосредотачивает основные усилия.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.