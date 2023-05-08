"Россияне любят исторические даты": в Минобороны рассказали, будет ли обострение на 9 мая

Второй год подряд перед приближением 9 мая возникает вопрос, какие провокации может подготовить Россия на эту сакральную для россиян дату.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр не исключает, что россияне накануне 9 мая могут устроить массированные удары по городам Украины.

"Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То, что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились" . Поэтому, обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороны", — написала она в Телеграмм.

Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк предупредила, что россияне могут нанести удар по Украине не только 8-9 мая, но и позже.

В то же время, по ее словам, также следует отдавать себе отчет, что россияне уже неоднократно испытывали другую тактику, когда в значимые даты держали всех в напряжении, а удары совершали уже после этих дат, когда люди расслаблялись и не ожидали этого.

Напомним, вечером воскресенья, 7 мая, и в ночь на понедельник, 8 мая, оккупанты обстреляли территорию Украины. Пока известно о разрушении ,по меньшей мере, в двух регионах. Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.

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