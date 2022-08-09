Россияне манипулируют информацией о том, что могут взорвать Запорожскую АЭС — Жданов

Россияне манипулируют информацией о том, что могут взорвать Запорожскую АЭС.

Заявления российских окупантов о возможном подрыве Запорожской АЭС носят манипулятивный характер. Таким образом, оккупанты пытаются запугать украинцев.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Заявление о возможном подрыве ЗАЭС более фейковое, более информационное и психологическое. Россия пытается найти предохранитель от контрнаступления украинских военных. Оккупанты понимают, что их силы заканчиваются, что не сегодня, так завтра они сядут в оборону. Понемногу их выжмут с нашей территории. Чтобы этого предотвратить, они будут искать разные варианты”, — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что в оккупированном Крыму сообщают о взрывах.

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