Россияне манипулируют информацией о том, что могут взорвать Запорожскую АЭС — Жданов

Россияне манипулируют информацией о том, что могут взорвать Запорожскую АЭС.
Заявления российских окупантов о возможном подрыве Запорожской АЭС носят манипулятивный характер. Таким образом, оккупанты пытаются запугать украинцев.
Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
“Заявление о возможном подрыве ЗАЭС более фейковое, более информационное и психологическое. Россия пытается найти предохранитель от контрнаступления украинских военных. Оккупанты понимают, что их силы заканчиваются, что не сегодня, так завтра они сядут в оборону. Понемногу их выжмут с нашей территории. Чтобы этого предотвратить, они будут искать разные варианты”, — подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, что в оккупированном Крыму сообщают о взрывах.
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