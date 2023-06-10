Россияне мародерят в оккупированных Олешках на лодке, которую похитили у волонтеров

Оккупанты грабят незатопленные дома украинцев на юге.
Россияне мародерят в Олешковской общине, которую затопили в результате подрыва Каховской ГЭС. Агрессоры воруют транспорт, а также пробираются в незатопленные дома местных.
Об этом рассказал городской голова Олешек Евгений Рыщук, сообщает Укринформ.
По его словам, российские военные отобрали лодку у волонтеров и мародерят на ней — вывозят из незатопленных верхних этажей жилых домов вещи местных жителей.
Также Рыщук рассказал, что многие российские военные заехали накануне вечером в село Подстепное – там они начали отбирать у людей автотранспорт.
Вода в затопленном городе начинает отходить. Из скважин, которыми люди еще недавно пользовались, уже пошла грязная вода. В соцсетях уже сообщают о случаях отравления. Теперь придется искать более глубокие буровые скважины на территориях, где сухо.
О жертвах новых данных пока нет, известно лишь о тех 9 телах, которые удалось доставить раньше. Евгений Рыщук предположил, что другие тела могли забрать течение, также могут быть погибшие в домах.
"Сейчас составляются списки пропавших без вести, однако цифры озвучивать рано, ведь многие могут просто не давать о себе знать из-за отсутствия связи – ждут в водяных ловушках спасения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления также сообщали, что российские оккупанты перед тем, как взорвать Каховскую ГЭС, активно разворовывали временно оккупированные территории.
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