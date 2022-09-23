Россияне маскируют иранские беспилотники под названием "Герань-2": за сутки ВСУ приземлили четыре таких

За прошедшие сутки украинские защитники сбили семь БПЛА россиян, четыре из которых – беспилотники-камикадзе Shahed, которые РФ закупила в Ирана.

Оккупанты пытаются скрыть иранские беспилотники под названием "Герань-2".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки украинская авиация совершила до 10 групповых авиаударов по разным направлениям. В результате уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. ВСУ также поразили до десяти позиций ПВО противника.

Напомним, по состоянию на 23 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 56 060 человек. Данные уточняются.

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