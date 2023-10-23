Россияне массированно атаковали Одесскую область дронами: подробности от ВСУ

Сегодня ночью, 23 октября, россияне снова обстреляли Одесскую область.

Об этом сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, 9 беспилотников были ликвидированы именно над этим причерноморским регионом.

"Ночная атака была направлена на припортовую инфраструктуру. Дроны типа "Шахид" были направлены на побережье. Из акватории Черного моря заходили на Одесскую области. И девять из них были как раз в Одесской области уничтожены", — сказала Гуменюк.

Спикер украинской Добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, ссылаясь на сведения военных, тоже сообщил, что нашим воинам удалось уничтожить немало вражеских беспилотников.

"Предварительно, по данным Сил обороны юга, ночью над Одесчиной было уничтожено девять "Шахидов", – поделился он.

Напомним, ночью на юге и севере Украины объявили воздушную тревогу из-за угроз ракет и ударных беспилотников.

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