Россияне массированно атаковали ракетами Днепр: в ова рассказали детали "прилетов" (фото)

Во время воздушной тревоги в ночь на 24 июня российская армия атаковала Днепр ракетами. оккупанты попали по частному сектору. Есть потерпевшие мирные жители.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Есть попадание в Днепр. Снова цель рашистских преступников — частный сектор. На данный момент (07:30 — Ред.) известно о восьми пострадавших, среди них двое — дети. Ребята девяти и 16 лет. Четверо человек госпитализированы", — говорится. в сообщении главы области.

На месте "прилета" произошел пожар. Известно, что полностью уничтожены четыре частных дома, а 25 — повреждены. Также избиты пять хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

Кроме того, россияне попали в инфраструктурный объект. Там тоже есть разрушение. Информация сейчас уточняется, — подчеркнул Лысак.

Во время воздушной тревоги в ночь на 24 июня российская армия атаковала Днепр ракетами. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Российские оккупанты попали в частный сектор Днепра ночью 24 июня. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ночью на 24 июня РФ атаковала ракетами Днепр. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

К слову, по предварительным данным, девять крылатых ракет и три беспилотника защитника из ПВК "Восток" сбили.

Как сообщалось, в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, в Днепропетровской области сирены звучали 01:42 — 04:04, а также 05:35 — 06:37. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о "прилете" по частному сектору города.

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