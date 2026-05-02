Россияне массированно атакуют АЗС в Харькове: над городом кружат вражеские дроны и виден дым

Российские оккупанты в субботу, 2 мая, массированно обстреливают Харьков ударными дронами. Россияне атакуют АЗС.

Об этом сообщилмэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне обстреляли четыре АЗС

Оккупанты массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харькова. Вражеские дроны террористы направили по обычным заправкам.

По состоянию на сейчас мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о четырех обстрелах:

Попадание ударного дрона по АЗС в Холодногорском районе, на месте вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Попадание в АЗС в Основянском районе.

Попадание в АЗС в Новобаварском районе.

Еще одно попадание в АЗС в Киевском районе.

В Харькове уже четыре пострадавших

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 4 пострадавших из-за российского террора.

«Зафиксировано попадание в Шевченковском, Холодногорском, Основянском районах Харькова. На эту минуту известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Повреждены многоквартирный дом, территория трех АЗС», — написал он.

Экстренные службы работают на месте попаданий.

Россияне продолжают атаки на Харьков

Также российские оккупанты продолжают терроризировать Харьков своими дронами.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе после обследования последствий ночных обстрелов обнаружили еще один неразорванный «Шахед» в офисном здании. На месте работают соответствующие службы. Пострадавших нет.

Также россияне обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Харькова. О пострадавших неизвестно.

Над Харьковом кружат вражеские дроны

По состоянию на сейчас оккупанты продолжают направлять по Харькову дроны.

«Фиксируем еще как минимум 4 ударные БпЛА над городом. Также есть угроза в пригороде. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности!», — предупредил Игорь Терехов.

Война в Украине: обстрелы городов 2 мая

Утром 2 мая россияне ударили дроном по маршрутке в Херсоне. Погибли два человека.

В Харькове россияне ударили дроном по многоэтажному жилому дому. Один из дронов влетел прямо в квартиру на 12 этаже и к счастью, не сдетонировал.

В ночь на 2 мая российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области

Также россияне атаковали Кривой Рог «Шахедами». В городе были слышны взрывы.







