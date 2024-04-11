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Россияне массированно обстреливали Украину ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Россияне массированно обстреливали Украину ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Оккупанты снова ударили по Украине / Фото: Associated Press

Оккупанты ударили по энергоинфраструктуре в четырех областях.

Ночью, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генштаб.

По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется.

Напомним:

Во время ракетной атаки по Украине ночью и на рассвете 11 апреля Польша подняла в небо истребительную авиацию.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли, по меньшей мере, десять ударов по Харькову. Враг целился по критической инфраструктуре города и области. Из-за массовых ударов в Харькове фиксируют перебои с электроснабжением. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что метро в городе в ближайшие несколько часов не будет работать.

Оккупанты во время сегодняшнего массированного воздушного удара по Украине атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.

В частности, были атакованы объекты генерации и системы передачи в:

  • Харьковской
  • Запорожский
  • Львовской
  • Киевской областях

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