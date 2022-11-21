Россияне массированно обстреливают прифронтовые города ракетами С-300 — командование Воздушных сил ВСУ

Российские оккупанты массированно обстреливают ракетами С-300 прифронтовые города Украины. Ракета летит по баллистической траектории, а запускают ее с большого расстояния.

Россияне массированно обстреливают прифронтовые города ракетами С-300. Такие боеголовки уже падали в Харьковской, Николаевской областях и Днепре.

Об этом в интервью ТСН рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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“Россияне напитали комплексами С-300 временно оккупированные территории и угрожают нашим воздушным силам. С-300 уже устаревшая ракета, у нас она считается самой новой, у них – это уже устаревшее оружие. Они решили применять их по Украине – сначала были одиночные случаи, теперь уже массово по прифронтовым городам. Летят они по баллистической траектории – их опускают до 150 километров и запускают по Харьковщине, Днепру и Николаевщине. Это терроризм. Ракеты очень часто попадают по гражданской инфраструктуре”, — подчеркнул Юрий Игнат.

Также он добавил, что ракеты С-300 сейчас отдает России Беларусь.

Напомним, что украинские вооруженные силы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", пусковую установку "С-300", а также три единицы автобронетехники оккупантов.

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