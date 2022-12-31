Россияне массированно обстреляли Чернобаевку: фото последствий

В пятницу, 30 декабря, российские войска обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Люди не пострадали, но инфраструктура испытала разрушения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты атаковали гражданские объекты: спортзал, котельную, детсад, здание ЦНАПа и местную амбулаторию.

"Вчера российские оккупанты покрыли массированным огнем Чернобаевку. К счастью, в результате этой вражеской атаки мирные люди не пострадали", — подчеркнул глава области.

Фото: Ярослав Янушевич.

Напомним, за минувшие сутки российские захватчики 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Ранены два человека. Враг атаковал мирные населенные пункты области по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам.