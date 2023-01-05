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Россияне массированно обстреляли Чернобаевку и Камышаны: четверо пострадавших (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне массированно обстреляли Чернобаевку и Камышаны: четверо пострадавших (видео)

Фото: Associated Press

В частности, повреждены дома и автомобили.

Российские войска утром 5 января обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области. Оккупанты били по населенным пунктам из артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Рашисты покрыли села массированным артиллерийским огнем. Снова били исключительно по гражданской инфраструктуре и мирным людям", — подчеркнул руководитель области.

Из-за атаки россиян пострадали четыре человека. Потерпевшие имеют сколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, троих человек госпитализировали в больницы Херсона.

В результате ударов россиян повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки, 4 января, обстреляли территорию Херсонщины 41 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон путинская армия атаковала 9 раз.

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Дата публикации
Просмотры
343
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