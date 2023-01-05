Россияне массированно обстреляли Чернобаевку и Камышаны: четверо пострадавших (видео)

В частности, повреждены дома и автомобили.
Российские войска утром 5 января обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области. Оккупанты били по населенным пунктам из артиллерии.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Рашисты покрыли села массированным артиллерийским огнем. Снова били исключительно по гражданской инфраструктуре и мирным людям", — подчеркнул руководитель области.
Из-за атаки россиян пострадали четыре человека. Потерпевшие имеют сколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, троих человек госпитализировали в больницы Херсона.
В результате ударов россиян повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод.
Напомним, оккупанты за минувшие сутки, 4 января, обстреляли территорию Херсонщины 41 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон путинская армия атаковала 9 раз.
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