Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: подробности и фото от полиции

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. Полицейские собирают подтверждения военных преступлений.

Россияне в очередной раз обстреляли Никополь и Марганецкую громаду. Били оккупанты со временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте В Украине заработала программа социального жилья: кто и где уже получил квартиры

Как стало известно, оккупанты в ночь на 28 сентября со стороны временно захваченной территории Запорожской области из РСЗО и ствольной артиллерии несколько раз ударили по жилым кварталам Никополя.

"В результате обстрелов повреждения получили пятнадцать домов, автобусная остановка, линии электропередач и газопроводы. Также армией России со стороны города Энергодар обстреляна прибрежная территория Марганецкой громады. Обошлось без пострадавших и разрушений. Полицейские работают на местах попаданий, проводят осмотр мест обстрелов, собирают вещественные доказательства и фиксируют последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск России", — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что пятерых российских оккупантов подозревают в расстреле автомобилей с людьми в Гостомеле.

Читайте также: