Россияне массированно обстреляли Днепропетровщину: подробности и фото от полиции

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. Полицейские собирают подтверждения военных преступлений.
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь и Марганецкую громаду. Били оккупанты со временно захваченной части Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, оккупанты в ночь на 28 сентября со стороны временно захваченной территории Запорожской области из РСЗО и ствольной артиллерии несколько раз ударили по жилым кварталам Никополя.
"В результате обстрелов повреждения получили пятнадцать домов, автобусная остановка, линии электропередач и газопроводы. Также армией России со стороны города Энергодар обстреляна прибрежная территория Марганецкой громады. Обошлось без пострадавших и разрушений. Полицейские работают на местах попаданий, проводят осмотр мест обстрелов, собирают вещественные доказательства и фиксируют последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск России", — рассказали в Нацполиции области.
Напомним, что пятерых российских оккупантов подозревают в расстреле автомобилей с людьми в Гостомеле.
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