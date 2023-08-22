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Россияне обстреляли Донецкую область: много погибших (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Россияне обстреляли Донецкую область: много погибших (фото)

Последствия ударов по Донбасу 22 августа / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Оккупанты продолжают убивать жителей Донбасса.

Российская террористическая армия во вторник, 22 августа, из артиллерии обстреляла Лиманскую громаду Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Российская террористическая армия 22 августа артиллерией обстреляла Лиманскую громаду в Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.

Обстрел Донетчины 22 августа / © Павел Кириленко/Facebook
Обстрел Донетчины 22 августа / Фото: Павел Кириленко/Facebook

"Рашисты нанесли удары по поселкам Лиманщины сегодня вечером: в Торском убили трех человек и один ранен, еще один гражданский получил ранения в Закотном", — сообщил Кириленко.

Массированный обстрел Донбасса — последствия / © facebook/Павел Кириленко
Массированный обстрел Донбасса — последствия / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.

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Дата публикации
Просмотры
3184
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