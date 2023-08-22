Россияне обстреляли Донецкую область: много погибших (фото)

Российская террористическая армия во вторник, 22 августа, из артиллерии обстреляла Лиманскую громаду Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Российская террористическая армия 22 августа артиллерией обстреляла Лиманскую громаду в Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.

Обстрел Донетчины 22 августа / Фото: Павел Кириленко/Facebook

"Рашисты нанесли удары по поселкам Лиманщины сегодня вечером: в Торском убили трех человек и один ранен, еще один гражданский получил ранения в Закотном", — сообщил Кириленко.

Массированный обстрел Донбасса — последствия / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.

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