Россияне обстреляли Донецкую область: много погибших (фото)

Оккупанты продолжают убивать жителей Донбасса.
Российская террористическая армия во вторник, 22 августа, из артиллерии обстреляла Лиманскую громаду Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Российская террористическая армия 22 августа артиллерией обстреляла Лиманскую громаду в Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.
"Рашисты нанесли удары по поселкам Лиманщины сегодня вечером: в Торском убили трех человек и один ранен, еще один гражданский получил ранения в Закотном", — сообщил Кириленко.
Напомним, российская террористическая армия во вторник, 22 августа, ракетами обстреляла Харьковскую область. Оккупанты попали по поселку Чкаловское Чугуевского района.
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