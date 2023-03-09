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Россияне массированно обстреляли Харьков и область, есть пострадавшие: детали последствий атаки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россияне массированно обстреляли Харьков и область, есть пострадавшие: детали последствий атаки

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Оккупанты ударили по гражданской и критической инфраструктурам, теплице, а одна ракета попала на открытой территории в болото.

В ночь на 9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову и области. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его данным, предварительно зафиксировано по меньшей мере 15 "прилетов" ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В самом Харькове оккупанты повредили объект гражданской инфраструктуры.

В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте.

Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото. В пгт Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплице овощной фабрики.

Продолжаются работы по ликвидации последствий попаданий. На месте работают все экстренные службы.

За сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под огнем были Купянск, Стрелка, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты. Повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Напомним, за ночь 9 марта противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования по регионам Украины. Уничтожить удалось 34 крылатых ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

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Дата публикации
Просмотры
1466
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