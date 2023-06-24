Россияне массированно ударили по Днепру: власти сообщили новые данные (фото)

Враг массированно атаковал Днепропетровщину в ночь на 24 июня. По обновленным данным, из-за ракетного удара по частному сектору Днепра ранены трое детей. Среди них – 4-летний мальчик. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. В общей сложности пострадавших 11. Семь госпитализированы.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.



"Бить по мирным людям — самый высокий цинизм. Местные обустраивали уют, бережно ухаживали за своими усадьбами. Здесь играли дети. Кто-то приехал на лето к бабушке с дедушкой. А 9-летний Матвей спасался от войны. Еще весной прошлого года его семья переехала в Днепр. Из самой адской зоны боевых действий – Марьинского района Донецкой области. Их родная деревня разрушена до основания. Возвращаться некуда. Теперь еще и съемный дом без окон и дверей. Малыш – один из трех раненых во время ночной атаки детей. Сейчас – в больнице. К счастью, жизни ничего не угрожает. Вытирая слезы, его бабушка Вера вспоминает, что внук очень кричал после взрыва. Потому что помнил, как под вражескими снарядами эвакуировался из Донбасса", — отметил он.

Лысак также показал последствия ракетного удара.

Последствия разрушения в доме

Разрушенный дом в результате вражеского удара

Напомним:

Ночью 24 июня Вооруженные силы РФ нанесли по территории Украины ракетный удар. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, в атаке было задействовано 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95, выпустивших 40 ракет.

Кроме того, оккупанты подняли в небо Ту-22М3, выпустившие по Украине 9 крылатых ракет Х-22.

"Имела место атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия, как обычно они это делают. В этот раз выпустили 40 ракет — мощная ночная атака. Также задействовали бомбардировщики Ту-22М3 по трем направлениям", — рассказал Игнат.

А мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях ночной атаки ВС РФ 24 июня. По его словам, сейчас известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализированы, еще 9 человек получили помощь медиков на месте.

Кроме того, россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, по меньшей мере, три "прилета" по Слободскому району.

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