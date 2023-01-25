Россияне массированным огнем накрыли продуктовый в Херсонской области, есть жертвы: первые детали (фото)

В результате атаки РФ погибшие и пострадавшие.

Российские оккупанты посреди дня 25 января массово обстреляли Берислав. В результате атаки войск РФ есть жертвы.

Об этом сообщил экс-председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, оккупанты целенаправленно обстреляли местный продуктовый магазин с людьми внутри. В результате атаки погибли два человека.

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Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Они находятся в медучреждении.

"Российская армия массированным огнем покрыла Берислав. Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди. Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. медучреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее, 24 января, российские оккупанты обстреляли в Херсоне медицинские учреждения и школу, где развернут "Пункт Незламності".

В тот же день оккупационные войска открыли огонь по роддому, школе и поликлинике Херсона. После обстрелов возник пожар в роддоме.

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