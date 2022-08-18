Россияне массово обстреляли Харьков: новые подробности и масштабы разрушений

Россияне ночью массированно обстреляли из артиллерии Харьков. В результате чего есть разрушения, погибшие и раненые.

Страшная ночь в Харькове. По предварительным данным, 12 погибших и 37 раненых. Россияне начали обстреливать город ракетами в полдесятого вечера. Попали сначала в одно общежитие, а на рассвете ракета разбила еще одно. На местах обоих прилетов работают спасатели, потому что под завалами еще есть люди.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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Это трагическая ночь для Харькова. Трехэтажный дом просто рассыпался на кирпичи. Время от времени здесь загорается в разных местах.

Спасатели тушат пламя и параллельно разбирают руины. Рядом стоит несколько человек, родственники которых находятся под завалами. Они стараются не терять надежды, что их близкие живы. ГСЧС работали всю ночь, разобрали два этажа. Чтобы отыскать людей под развалинами объявляли несколько раз тишину, впрочем, пока это не помогло. Отмечу, что в этом общежитии жило несколько семей с нарушениями слуха и речи.

Предварительно здесь погибли семь человек, еще 17 ранили — в том числе и 11-летнего ребенка. Сколько пропавших – пока не сообщается. Но уже известно, что без крыши над головой остались десятки.

В полпятого утра россияне запустили еще восемь ракет по Харьковщине, семь из них — попали по областному центру. Как следствие – еще одно разрушенное общежитие. Там обрушились четыре этажа. Три человека погибли, тело одного из них — 11-летнего мальчика — спасатели достали из-под завалов уже утром. 18 ранены. И это не все жертвы сегодняшней страшной ночи. Есть погибшие и в Краснограде, где россияне разрушили ракетами 10 домов.

“Там двое погибших также были ранены. Среди раненых – ребенок 2009 года, 12 лет. Ее родители как раз погибли. Она во время взрыва находилась в комнате рядом с родителями. Родители погибли. Ее взрывной волной выбросило во двор”, – рассказывает начальник Нацполиции области Владимир Тимошко.

Мы продолжаем следить за поисковой операцией на месте и не теряем надежды, что спасателям удастся найти людей живыми и вытащить их на поверхность.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что агрессорка Россия хочет превратить Харьков в руины.

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