Россияне массово обстреляли Запорожье: есть 5 "прилетов", пострадали люди (фото)

Россияне 21 сентября атаковали Запорожье. Известно о по меньшей мере 5 "прилетах" ракет в три района областного центра.
Оккупанты попали в объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле на окраинах города.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.
В результате обстрела по состоянию на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован с диагнозом контузия, его состояние стабильное.
"Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и победу. Нас не сломать!", — написал Старух.
Напомним, посланник Папы Римского попал под обстрел в Запорожье.
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