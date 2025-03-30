Россияне массово тонут во время учений в Херсонской области: детали от "АТЕШ"

Армия РФ / © Associated Press

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Агент "АТЭШ" среди военнослужащих 80-й бригады ВС РФ сообщает о потерях, которые терпят оккупанты на тренировках по форсированию водных помех в Херсонской области. Новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в Крым для подготовки к штурмам островов Днепра.

Об этом пишет партизанское движение "АТЕШ".

"Тренировки проходят в жестком режиме — солдат в полном снаряжении загружают в лодку и на полной скорости катают по Днепру, в результате чего многие выпадают и тонут. Командиры даже не пытаются их спасти. Число погибших российских военнослужащих уже идет на десятки, но занятия продолжаются", — отмечается в сообщении.

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Впоследствии новоприбывших малыми группами отправляют на штурм островов по 2-3 человека. Там их просто выбрасывают на берег с заданием закрепиться, конечно, без прикрытия и нормальной эвакуации. Но задачи не выполняются, и российская армия продолжает нести потери.

"В процессе отправки таких групп один командир сказал: "Ну сейчас ваша партия закончится, и привезут следующую", — констатировали в движении.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта ВСУ уничтожили 912 490 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1740 военных.