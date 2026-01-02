- Дата публикации
Россияне меняют тактику: как теперь пытаются штурмовать Покровск
Оккупанты прибегают к одиночным перемещениям, рассчитывая, что на это никто не будет реагировать.
Оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко.
«Противник применяет тактику утечки по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Однако Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огненное поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе», — отметил он.
По его словам, из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике.
Напомним, продолжительная оборона Покровска позволила украинским защитникам выиграть время и подготовить новые оборонительные рубежи. В частности, Силам обороны удалось выбить врага из Доброполья, где раньше оккупанты пытались имитировать прорыв линий обороны.
В настоящее время боевые действия ведутся в северной части Покровска. Крайне тяжелой остается ситуация с логистикой в соседнем Мирнограде, фактически оказавшемся в «серой зоне».