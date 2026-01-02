Россияне меняют тактику: как теперь пытаются штурмовать Покровск

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте / © Associated Press

Реклама

Оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко.

«Противник применяет тактику утечки по одному, рассчитывая остаться незамеченным. Однако Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огненное поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе», — отметил он.

Реклама

По его словам, из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике.

Напомним, продолжительная оборона Покровска позволила украинским защитникам выиграть время и подготовить новые оборонительные рубежи. В частности, Силам обороны удалось выбить врага из Доброполья, где раньше оккупанты пытались имитировать прорыв линий обороны.

В настоящее время боевые действия ведутся в северной части Покровска. Крайне тяжелой остается ситуация с логистикой в соседнем Мирнограде, фактически оказавшемся в «серой зоне».