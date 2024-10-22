Россияне меняют тактику с дальнобойными дронами-камикадзе "Шахед": чем это чревато

Тактика использования российскими оккупантами дальнобойных дронов -камикадзе типа "Шахед" (Shahed-136) претерпевает активные изменения.

Аналитики DEFENSE EXPRESS проанализировали нововведение на фоне вражеских ударов в последнее время.

Главное, что обнаружили эксперты, это то, что россияне используют достаточно значительное количество ошибочных целей в нескольких волнах.

"Особенно большое количество дронов-приманок именно в первой волне, в которой насчитывается большое количество "Гербер", которые производится из пенопласта, и подобных дешевых БПЛА с линзами Люнеберга. Они идут на малых высотах и начинают кружить в определенном районе", — объяснили специалисты.

Так как они находятся на малой высоте, их трудно отследить радиолокационными станциями. Дроны то возникают, то исчезают на экранах РЛС, через что в этот район направляются мобильные огневые группы.

При второй волне пропорции ложных целей к настоящим уже становятся более равными.

"А вот третья волна уже содержит минимум приманок и почти полностью состоит из дронов с боевыми частями. Все это осуществляется для того, чтобы максимально запутать наши силы, растянуть имеющиеся средства и тем самым сделать себе коридор в украинской системе ПВО", — говорится в исследовании. .

Добавим, что атака "Шахедов" в ночь на 22 октября состояла из 60 штук и неустановленного типа. Из них были сбиты 42, еще 10 потеряны локационно, 3 вернулись в РФ, 1 улетел в Беларусь, 1 по состоянию на 9 утра еще летал, то есть в общей сложности из 60 целых 57 БпЛА не нанесли вреда.

Напомним, уже известны новые подробности трагической атаки "Шахедами", которые в очередной раз запустила российская армия по городу Сумы.

Читайте также: