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Россияне меняют тактику на Донетчине для нового прорыва: эксперт очертил опасность
На данный момент россияне не имеют возможности захватить Покровск.
Армия РФ совершает постоянные атаки на Покровском направлении. Однако сейчас речь не идет о возможности окружения Покровска. На данный момент у оккупантов нет достаточно сил, чтобы создать кольцо вокруг города.
Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспільне".
"Их пик наступления на Покровск давно миновал. Они могут пытаться там атаковать и устраивать боевые столкновения. Их там будет много, но, скажем так, без качественного наполнения", — сказал Попович.
По его словам, более реальной угрозой является постепенное продвижение россиян в направлении административной границы с Днепропетровщиной. Линия фронта находится в непосредственной близости от границы между Донецкой и Днепропетровской областями.
"Если они прорвутся на территорию Днепропетровщины, просто прорвутся на каком-то участке — это будет еще один плюс, с их точки зрения, для их переговорной позиции", — считает Денис Попович.
Как сообщалось, РФ изо всех сил пытается уничтожить важный город в Донецкой области. Оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов.