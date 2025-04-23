Россияне меняют тактику на Донетчине для нового прорыва: эксперт очертил опасность

Танк.

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Армия РФ совершает постоянные атаки на Покровском направлении. Однако сейчас речь не идет о возможности окружения Покровска. На данный момент у оккупантов нет достаточно сил, чтобы создать кольцо вокруг города.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире " Суспільне ".

"Их пик наступления на Покровск давно миновал. Они могут пытаться там атаковать и устраивать боевые столкновения. Их там будет много, но, скажем так, без качественного наполнения", — сказал Попович.

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По его словам, более реальной угрозой является постепенное продвижение россиян в направлении административной границы с Днепропетровщиной. Линия фронта находится в непосредственной близости от границы между Донецкой и Днепропетровской областями.

"Если они прорвутся на территорию Днепропетровщины, просто прорвутся на каком-то участке — это будет еще один плюс, с их точки зрения, для их переговорной позиции", — считает Денис Попович.

Как сообщалось, РФ изо всех сил пытается уничтожить важный город в Донецкой области. Оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов.

Дата публикации 15:25, 15.04.25 Количество просмотров 107 Как выглядит Покровск в Донецкой области