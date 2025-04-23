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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне меняют тактику на Донетчине для нового прорыва: эксперт очертил опасность

На данный момент россияне не имеют возможности захватить Покровск.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Танк.

Танк.

Армия РФ совершает постоянные атаки на Покровском направлении. Однако сейчас речь не идет о возможности окружения Покровска. На данный момент у оккупантов нет достаточно сил, чтобы создать кольцо вокруг города.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспільне".

"Их пик наступления на Покровск давно миновал. Они могут пытаться там атаковать и устраивать боевые столкновения. Их там будет много, но, скажем так, без качественного наполнения", — сказал Попович.

По его словам, более реальной угрозой является постепенное продвижение россиян в направлении административной границы с Днепропетровщиной. Линия фронта находится в непосредственной близости от границы между Донецкой и Днепропетровской областями.

"Если они прорвутся на территорию Днепропетровщины, просто прорвутся на каком-то участке — это будет еще один плюс, с их точки зрения, для их переговорной позиции", — считает Денис Попович.

Как сообщалось, РФ изо всех сил пытается уничтожить важный город в Донецкой области. Оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов.

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