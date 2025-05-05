Россияне меняют тактику войны на Донечине: эксперт заявил об опасности

Российская армия / © Associated Press

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Стратегически армия РФ проигрывает, а потому сейчас оккупанты пытаются изменить тактику ведения войны, в частности, возле Покровска на Донетчине.

Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает FREEДOM.

“За последних 2–3 дня они снова изменили тактику: пытаются заходить в Покровск с запада, с востока, выходить на окраины. Сейчас активно используют легкую технику, особенно с учетом погодных условий. Появилась “зеленка”, в которой можно прятаться. Задача российских оккупантов сейчас — перекрыть трассу Покровск-Константиновка, но ничего не получается”, — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь украинские военные создали мощные позиции и наносят контрудары. Так, за последнюю неделю на Покровском направлении ВСУ провели десятки контратак и улучшили позиции. Маломуж отмечает, что сейчас у россиян уже нет потенциала, как год назад, когда они шли малыми или большими штурмовыми группамами.

“Все задачи, которые Путин ставил, а именно полностью завладеть Покровском, выйти на Константиновку, Краматорск и Славянск, провалились. Эти планы сначала озвучивались официально, потом враг сам понял, что они не сработают. Сейчас этот сценарий нереализован, как и на других направлениях”, — подчеркнул военный эксперт.

Маломуж также отмечает, что враг теряет около 1300 и более человек в день, и армия РФ не имеет возможности восполнить такие потери.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили о том, где продвижение российских войск и успехи ВСУ на фронте. ВСУ восстановили положение в Лисовке на Донетчине.

Дата публикации 16:30, 05.05.25 Количество просмотров 1 Достигли, к чему стремились! Сырский о целях Курской операции