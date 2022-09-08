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Россияне месяцами удерживают в пыточных жителей Каховской громады: в горсовете сделали заявление

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Россияне месяцами удерживают в пыточных жителей Каховской громады: в горсовете сделали заявление

Иллюстрация / Фото: УНИАН

Российские оккупанты похитили и удерживают в подвалах 7 жителей Каховской громады Херсонской области.

Военные преступники РФ захватили в частности секретаря Каховского городского совета Ирину Гончарову.

Об этом сообщают в Каховской городской территориальной громаде.

"Вы все являетесь свидетелями массовых преступлений российских оккупантов на нашей земле. Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших родителей, мужчин, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. молчите!", — подчеркивают в горсовете.

По имеющейся информации, сейчас подвалах и застенках оккупационных властей находятся семь жителей Каховской громады.

  • Чистяков Александр – с 10.08
  • Панчук Валерий – с 22.08
  • Середин Владимир – с 25.08
  • Михович Андрей – с 25.08
  • Панчук Юрий – с 28.08
  • Серов Виталий – с 31.08
  • Гончарова Ирина – с 06.09
  • Ступин Владимир – с 06.09

Напомним, каховский журналист, находившийся в российском плену, узнал одного из своих палачей.

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Дата публикации
Просмотры
1069
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