Россияне месяцами удерживают в пыточных жителей Каховской громады: в горсовете сделали заявление

Российские оккупанты похитили и удерживают в подвалах 7 жителей Каховской громады Херсонской области.
Военные преступники РФ захватили в частности секретаря Каховского городского совета Ирину Гончарову.
Об этом сообщают в Каховской городской территориальной громаде.
"Вы все являетесь свидетелями массовых преступлений российских оккупантов на нашей земле. Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших родителей, мужчин, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. молчите!", — подчеркивают в горсовете.
По имеющейся информации, сейчас подвалах и застенках оккупационных властей находятся семь жителей Каховской громады.
- Чистяков Александр – с 10.08
- Панчук Валерий – с 22.08
- Середин Владимир – с 25.08
- Михович Андрей – с 25.08
- Панчук Юрий – с 28.08
- Серов Виталий – с 31.08
- Гончарова Ирина – с 06.09
- Ступин Владимир – с 06.09
Напомним, каховский журналист, находившийся в российском плену, узнал одного из своих палачей.
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