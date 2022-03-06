Россияне митингуют против "спецоперации" России в Украине: среди задержанных мопс, велосипед и двое детей (фото, видео)

Полиция задерживает митингующих, пакует в автозаки и доставляет в отделения.
В ряде российских городов в воскресенье, 6 марта, с утра продолжаются митинги против войны России в Украине. Россияне сотнями выходят на площади и улицы городов, фиксируют также и одиночные пикеты.
Так, в Новосибирске на площади Ленина собралось около 100 человек без лозунгов, пишет Тайга.инфо. Полиция начала окружать митингующих. В новосибирском отделе полиции "Центральный" оказались двое детей. Туда ранее доставили их родителей.
Также вместе с жителем был задержан и велосипед.
Кроме того, в полицейский участок попал мопс.
По последним данным, в Новосибирске задержаны 96 человек.
Как проходили задержания в Новосибирске https://t.co/6Ds6ZuUhnb pic.twitter.com/iLOgA80jUx— Тайга.инфо (@taygainfo) March 6, 2022
По данным "Иркутского инсайдера", в акции в Иркутске приняли участие сотни человек. Некоторые пошли на одиночные пикеты. Сейчас известно о 18 задержанных, доставленных в отделение полиции.
В Омске на акции задержаны более 10 человек, передает «Омское гражданское общество» в телеграмме.
Сообщается о нескольких сотнях участников. «Колонна протестующих разделилась на несколько. Часть из них, около 100-200 человек, была заблокирована полицией», — отметили активисты.
В Томске люди вышли на акцию на Ново-Соборной площади, а также могли провести шествие по улицам города. На площади было задержано около 20 человек, пишет TOMSKPOLIT. Участники шествия смогли добраться до здания областной администрации.
Также о задержании сообщается в Красноярске.
"Полиция оцепила митингующих в кольцо и выводит по одному в автозак, сообщают очевидцы", - передает НГС24.
В Чите площадь Ленина перекрыли полицейские. Людей пускают туда по паспортам, передает Чита.ру.
«Повсюду полицейские для входа переписывают себе имя и дату рождения. Люди возмущены, со всех сторон закрыто, обходить много», — рассказал собеседник издания.
Как сообщалось, в Москве задержаны дети за протест против войны в Украине. Трех малышей и двух мам посадили в автозак и отвезли в участок. Дети держали плакаты "Нет войне", которые нарисовали собственноручно.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.