Россияне митингуют против "спецоперации" России в Украине: среди задержанных мопс, велосипед и двое детей (фото, видео)

Россияне митингуют против "спецоперации" России в Украине: среди задержанных мопс, велосипед и двое детей (фото, видео)

Полиция задерживает митингующих, пакует в автозаки и доставляет в отделения.

В ряде российских городов в воскресенье, 6 марта, с утра продолжаются митинги против войны России в Украине. Россияне сотнями выходят на площади и улицы городов, фиксируют также и одиночные пикеты.

Так, в Новосибирске на площади Ленина собралось около 100 человек без лозунгов, пишет Тайга.инфо. Полиция начала окружать митингующих. В новосибирском отделе полиции "Центральный" оказались двое детей. Туда ранее доставили их родителей.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Также вместе с жителем был задержан и велосипед.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Кроме того, в полицейский участок попал мопс.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

По последним данным, в Новосибирске задержаны 96 человек.

По данным "Иркутского инсайдера", в акции в Иркутске приняли участие сотни человек. Некоторые пошли на одиночные пикеты. Сейчас известно о 18 задержанных, доставленных в отделение полиции.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

В Омске на акции задержаны более 10 человек, передает «Омское гражданское общество» в телеграмме.

Сообщается о нескольких сотнях участников. «Колонна протестующих разделилась на несколько. Часть из них, около 100-200 человек, была заблокирована полицией», — отметили активисты.

Фото: t. me/omsk_go

В Томске люди вышли на акцию на Ново-Соборной площади, а также могли провести шествие по улицам города. На площади было задержано около 20 человек, пишет TOMSKPOLIT. Участники шествия смогли добраться до здания областной администрации.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Также о задержании сообщается в Красноярске.

"Полиция оцепила митингующих в кольцо и выводит по одному в автозак, сообщают очевидцы", - передает НГС24.

В Чите площадь Ленина перекрыли полицейские. Людей пускают туда по паспортам, передает Чита.ру.

«Повсюду полицейские для входа переписывают себе имя и дату рождения. Люди возмущены, со всех сторон закрыто, обходить много», — рассказал собеседник издания.

Как сообщалось, в Москве задержаны дети за протест против войны в Украине. Трех малышей и двух мам посадили в автозак и отвезли в участок. Дети держали плакаты "Нет войне", которые нарисовали собственноручно.