Россияне модернизируют авиабомбы: Гуменюк рассказала детали

В частности, они становятся управляемыми.

Армия агрессора России имеет в арсенале множество авиационных бомб, которыми атакует Украину. Что больше – россияне модернизируют их. Впрочем, такое вооружение оккупанты используют не во всех направлениях фронта.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб с обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60-70 километров", — сообщила она.

Сейчас на юге Украины у военных РФ проблемы с применением авиации, боятся подлетать близко. Поэтому такую авиацию враг применяю в Донецкой, Харьковской и Сумской области.

"Итак, это направление для них проблематично и здесь оккупанты предпочитают использовать тактическую авиацию с использованием ракет К-31, Х-35, Х-59", — пояснила Гуменюк.

Как сообщалось, накануне, 27 марта, для удара по Харькову РФ применила новый смертоносный боеприпас. Это УМПБ Д-30 СН, сделанный на базе ФАБ-250.

Во время этой атаки оккупанты ударили по жилому микрорайону Харькова — нанесли два удара по Шевченковскому району. Повреждены многоквартирные дома и детсад.

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