Россияне могли потерять вертолет Ка-52 вместе с экипажем
Известный Z-блогер опубликовал прощальный пост с фото Ка-52, намекая на потерю боевого вертолета.
Российская армия, вероятно, потеряла боевой вертолет Ка-52 вместе с экипажем.
Об этом свидетельствует сообщение от российского Z-блогера, специализирующегося на темах авиации, капитана Ильи Туманова (Fighterbomber).
Туманов 27 октября опубликовал в своем телеграм-канале фото вертолета Ка-52, подписав его словами «Вечного полета, братья!»
Когда именно и при каких условиях враг потерял Ка-52 — пока неизвестно.
Характеристики Ка-52
Ка-52 «Аллигатор» — это российский двухместный ударно-разведывательный вертолет, являющийся дальнейшим развитием одноместного Ка-50.
Вот его основные технические и летные характеристики:
Экипаж — 2 человека (пилот и штурман-оператор).
Схема соосная (два соосных несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях).
Максимальная взлетная масса — 10 800 кг.
Боевая нагрузка — до 2800 кг (на 6 точках подвески).
Максимальная скорость — до 300-310 км/ч.
Крейсерская скорость — 260 км/ч.
Практическая дальность полета — 460 км (до 1110 км перегонная).
На Ка-52 может быть размещено такое вооружение: 30-миллиметровая пушка 2А42 во встроенной установке; противотанковый ракетный комплекс «Вихрь»; управляемые ракеты класса «воздух-воздух» («Игла-В», Р-73); неуправляемые ракеты: С-8, С-13. Есть возможность подвешивания авиабомб и пушечных контейнеров.
По оценкам, стоимость Ка-52 может достигать 16 млн долл.
К слову, ранее в октябре в Липецкой области России разбился истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.