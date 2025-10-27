ТСН в социальных сетях

Россияне могли потерять вертолет Ка-52 вместе с экипажем

Известный Z-блогер опубликовал прощальный пост с фото Ка-52, намекая на потерю боевого вертолета.

Ирина Лабьяк
Российский вертолет Ка-52

Российский вертолет Ка-52 / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Российская армия, вероятно, потеряла боевой вертолет Ка-52 вместе с экипажем.

Об этом свидетельствует сообщение от российского Z-блогера, специализирующегося на темах авиации, капитана Ильи Туманова (Fighterbomber).

Туманов 27 октября опубликовал в своем телеграм-канале фото вертолета Ка-52, подписав его словами «Вечного полета, братья!»

Когда именно и при каких условиях враг потерял Ка-52 — пока неизвестно.

/ © Телеграмм-канал Fighterbomber

© Телеграмм-канал Fighterbomber

Характеристики Ка-52

Ка-52 «Аллигатор» — это российский двухместный ударно-разведывательный вертолет, являющийся дальнейшим развитием одноместного Ка-50.

Вот его основные технические и летные характеристики:

  • Экипаж — 2 человека (пилот и штурман-оператор).

  • Схема соосная (два соосных несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях).

  • Максимальная взлетная масса — 10 800 кг.

  • Боевая нагрузка — до 2800 кг (на 6 точках подвески).

  • Максимальная скорость — до 300-310 км/ч.

  • Крейсерская скорость — 260 км/ч.

  • Практическая дальность полета — 460 км (до 1110 км перегонная).

На Ка-52 может быть размещено такое вооружение: 30-миллиметровая пушка 2А42 во встроенной установке; противотанковый ракетный комплекс «Вихрь»; управляемые ракеты класса «воздух-воздух» («Игла-В», Р-73); неуправляемые ракеты: С-8, С-13. Есть возможность подвешивания авиабомб и пушечных контейнеров.

По оценкам, стоимость Ка-52 может достигать 16 млн долл.

К слову, ранее в октябре в Липецкой области России разбился истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.

