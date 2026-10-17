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Россияне могли запустить "Калибры" из Новороссийска: что известно о ракетной угрозе
Мониторинговые каналы сообщают о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" из района Новороссийска. Информация о количестве ракет пока предварительная.
В ночь на 17 октября появилась информация о возможных пусках крылатых ракет типа " Калибр " из района Новороссийска.
Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы.
По предварительным данным, могли быть зафиксированы пуски в восемь ракет. В то же время эта информация пока не имеет официального подтверждения.
Мониторы предупреждают, что в случае реальных пусков, а не имитации ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно в течение 40-60 минут после старта.
Жители Украины призывают следить за официальными сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, днем 16 октября Ковель на Волыни попал под вражескую атаку реактивными «Шахедами».
Во время ночи и утром Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.